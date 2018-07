Moskau (dpa) - Der frühere US-Geheimdienstexperte Edward Snowden darf nach gut einem Monat den Moskauer Flughafen Scheremetjewo verlassen. Sein Anwalt übergab dem 30-Jährigen ein entsprechendes Schreiben der Migrationsbehörde in Moskau. Das meldeten russische Agenturen. Snowden habe daraufhin den russischen Grenzbehörden die Dokumente überreicht. Snowden war am 23. Juni in Moskau gelandet. In Russland hat der IT-Experte vorläufiges Asyl beantragt - aus Angst vor Folter und Todesstrafe in den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.