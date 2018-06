Cidaun (AFP) Vor der Küste Indonesiens ist ein Boot mit zahlreichen Flüchtlingen an Bord gesunken. Mehr als 100 Menschen seien aus der stürmischen See vor der Westküste der Hauptinsel Java gerettet worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. In Australien, wohin die Flüchtlinge offenbar unterwegs waren, flammte die Debatte um den Umgang mit dem Flüchtlingsproblem in der Region neu auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.