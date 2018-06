Mossul (AFP) - (AFP) Bei einem Angriff auf eine Polizeiwache im Norden des Irak sind am Mittwoch neun Beamte getötet worden. Die Dienststelle in Peschmana, rund 60 Kilometer südlich von Mossul, sei mit Mörsergranaten und Automatikwaffen beschossen worden, verlautete aus Polizeikreisen. Als weitere Beamte sowie Rettungskräfte am Angriffsort eintrafen, seien zudem zwei Polizisten und zwei Sanitäter verletzt worden, als der Rettungswagen über einen Sprengsatz fuhr.

