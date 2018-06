Rio de Janeiro (dpa) - Mit einer Messe vor Hunderttausenden Gläubigen hat die katholische Kirche ihren Weltjugendtag in Rio de Janeiro eröffnet.

Papst Franziskus ruhte sich in der Residencia Assuncao aus, nachdem er am Montag von Hunderttausenden auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt begeistert empfangen worden war.

An diesem Mittwoch fliegt der 76-jährige Pontifex mit dem Hubschrauber zu Brasiliens bedeutendstem Marienwallfahrtsort Aparecida, wo er eine Messe abhalten will.

Der Überlieferung nach fanden dort drei Fischer im Oktober 1717 eine kleine Marienfigur, als sie ihre Netze im Paraíba-Fluß auswarfen. Doch war das Abbild ohne Kopf. Als sie noch einmal die Netze auswarfen, fanden sie auch den Kopf. Nachdem sie beides zusammengefügt hatten, wurde die nur 40 Zentimeter hohe Figur der Schwarzen Madonna so schwer, dass sie zunächst nicht mehr bewegt werden konnte. Auch fingen die Fischer so viele Fische, dass ihr Boot unterzugehen drohte.

Zurück aus dem 260 Kilometer entfernten Ort, will der Papst dann am Nachmittag ein Krankenhaus in Rio besuchen. Am Donnerstag steht das erste Treffen mit den Pilgern des Weltjugendtages beim "Papst-Willkommen" an der Copacabana an.

Dort am Strand hieß am Dienstag Rios Erzbischof Orani João Tempesta Jugendliche aus 175 Ländern willkommen. "In dieser Woche verwandelt sich Rio in das lebendige und junge Zentrum der Kirche", sagte er in seiner Predigt, die über riesige Bildschirme entlang des kilometerlangen Strandes übertragen wurde. "Wir sind aufgerufen, die Protagonisten einer neuen Welt zu sein. ... Die Welt braucht Jugendliche wie Euch!", rief der Bischof den Teilnehmern zu.

Die Eröffnungszeremonie begann am Dienstag mit einem Musikfestival zunächst bei strömendem Regen, der gegen Abend nachließ. An dem bis Sonntag dauernden Weltjugendtag nehmen etwa 1,5 Millionen Pilger teil, darunter auch etwa 2000 aus Deutschland. Der Weltjugendtag gilt als das größte internationale Treffen der katholischen Kirche. Zuletzt wurde die Veranstaltung 2011 in Madrid organisiert.

An der Messe nahmen nach ersten Polizeischätzungen rund 400 000 Menschen teil. Nach Veranstalterangaben waren es über 500 000 Teilnehmer. Auch Franziskus hatte kurz nach seiner Ankunft in Rio die Rolle der jungen Generation als Hoffnungsträger für die Welt hervorgehoben. Die Jugend sei das Fenster, durch das die Zukunft in die Welt eintrete. Der Papst zeigte sich mit dem Auftakt seiner Reise zufrieden. "Ein Dank an Euch alle und alle Behörden für den großartigen Empfang in Rio", twitterte er.

Der Weltjugendtag steht unter dem Motto "Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde", was dem Matthäus-Evangelium entnommen ist. Rios Erzbischof dankte auch dem emeritierten Papst Benedikt XVI. für die Entscheidung, Rio als Veranstaltungsort zu wählen. "Wir wissen, dass er (Benedikt) uns im Gebet begleitet", sagte Tempesta.

Der Weltjugendtag endet am Sonntag mit einer feierlichen Abschlussmesse, die der Papst in Guaratiba halten wird. Zahlreiche lateinamerikanische Spitzenpolitiker haben nach Angaben des Vatikans ihr Kommen angekündigt, darunter die Präsidenten von Argentinien, Bolivien und Surinam - Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales und Dési Bouterse. Vertreter senden auch Uruguay und Panama. Mit der Messe schließt Franziskus, der frühere Erzbischof von Buenos Aires, auch die erste Auslandsreise seines Pontifikats ab.

