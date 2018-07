Peking (dpa) - Als Zeichen einer Verbesserung der Beziehungen zwischen China und Nordkorea reist der chinesische Vizepräsident Li Yuanchao morgen nach Pjöngjang. Das Politbüromitglied wird an den Feiern zum 60. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens am Ende des Koreakrieges 1953 teilnehmen. Er ist der ranghöchste chinesische Besucher seit dem Machtantritt des jungen nordkoreanischen Führers Kim Jong Un nach dem Tod seines Vaters im Dezember 2011. China hatte im Koreakrieg mit rund drei Millionen "Freiwilligen" an der Seite des Nordens gekämpft.

