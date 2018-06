Kairo (dpa) - Bei einem Bombenanschlag in der Stadt Al-Mansura im ägyptischen Nildelta ist am Mittwoch ein Polizist getötet worden. 28 weitere Menschen, unter ihnen Polizisten und Zivilisten, wurden verletzt. Das bestätigte der ägyptische Ambulanzdienst in Kairo.

Vor dem Polizeikommissariat in der Hauptstadt der Provinz Dakahlija waren unmittelbar hintereinander zwei Bomben explodiert. Drei Tage zuvor hatten in Al-Mansura Unbekannte eine Demonstration von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi angegriffen und dabei drei Frauen getötet.

Ein Protestmarsch der Mursi-Anhänger wurde in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Heliopolis in Kairo angegriffen. Unbekannte schossen in die Menge der Demonstranten. Zwei Teilnehmer der Kundgebung wurden getötet, drei weitere verletzt, teilte der Ambulanzdienst mit.

Seit Mursis Sturz am 3. Juli durch das Militär demonstrieren die Anhänger des islamistischen Politikers gegen den "Militärputsch", wie sie die Absetzung bezeichnen. Dabei kommt es immer wieder zu Gewalt. In den meisten Fällen geht diese von den Sicherheitskräften und in letzter Zeit von bewaffneten Zivilisten aus, die kriminellen Banden zugerechnet werden. Mursi wird vom Militär an einem unbekannten Ort ohne Anklage festgehalten.