Mexiko-Stadt (AFP) Bei Kämpfen zwischen schwerbewaffneten Angreifern und Bundespolizisten sind im Westen Mexikos mindestens 22 Menschen getötet worden. Zwei Beamte und 20 Angreifer seien bei Auseinandersetzungen in sechs Städten des Bundesstaats Michoacán erschossen worden, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Weitere 15 Angreifer wurden demnach festgenommen. In einem Dorf in Michoacán waren erst in der vergangenen Woche die Leichen von fünf erschossenen Menschen gefunden worden. Zwei der Toten waren Polizisten.

