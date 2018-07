Rom (SID) - Der italienische Sport gedenkt des am Sonntag in Moskau tödlich verunglückten Motorrad-Piloten Andrea Antonelli mit einer Schweigeminute. Das teilte Giovanni Malagó, Präsident des Olympischen Komitees in Italien (CONI), mit. Der 25-jährige Antonelli war am Sonntag in der Supersport-Serie bei einem Unfall auf dem Moscow Raceway ums Leben gekommen. Der Leichnam des Piloten ist am Mittwoch in Rom eingetroffen. Die Beerdigung soll am Donnerstag in Antonellis Heimatort Castiglione del Lago (Umbrien) stattfinden.

Der Fahrer vom Team GoEleven Kawasaki war im strömenden Regen gestürzt und von seinem Landsmann Lorenzo Zanetti überfahren worden. Antonelli wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag in der Klinik jedoch seinen Gehirnverletzungen. Das Rennen wurde nach dem Unfall abgesagt. Auch der 2. Superbike-Lauf fand in Moskau nicht statt.