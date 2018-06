Peking (dpa) - Dem entmachteten chinesischen Spitzenpolitiker Bo Xilai soll "in Kürze" der Prozess gemacht werden. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtet, wird der 64-Jährige in Jinan, der Provinzhauptstadt von Shandong, vor Gericht gestellt. Dem früheren Politbüromitglied und Parteichef von Chongqing werden Machtmissbrauch und Korruption vorgeworfen. In einem Machtkampf war der aufsteigende Star der Kommunistischen Partei im März 2012 gestürzt worden. Ihm droht eine hohe Haftstrafe.

