Paris (SID) - Der frühere französische Radstar Jacky Durand hat bestätigt, dass sein Name auf der Liste der Fahrer auftauchen wird, die in Nachtests der Tour de France 1998 als Epo-Doper enttarnt worden sind. "Ich gebe meine Taten zu", schrieb der einstige Publikumsliebling auf der Homepage seines Arbeitgebers Eurosport.

Der 46-Jährige, 1998 und 1999 kämpferischster Fahrer der Tour, erklärte: "Die 90er Jahre waren in Sachen Doping ein Massaker, wir Fahrer haben keinen Ausgang gefunden. Auf keinen Fall darf nun die heutige Profi-Generation für den Mist bestraft werden, den wir damals angestellt haben. Ich will, dass die Menschen wissen, dass der Sport heute viel sauberer ist."

Französischen Medienberichten zufolge sollen 57 Sportler in nachträglichen Untersuchungen positiv auf Epo getestet worden sein. In dem Bericht, den die Anti-Doping-Kommission des französischen Senats am Mittwoch veröffentlichen will, sollen angeblich auch Topstars wie Jan Ullrich, Erik Zabel und Marco Pantani auftauchen.