Köln (SID) - Der Radsport-Rennstall NetApp hält trotz der Doping-Enthüllungen vom Mittwoch an seinem Sportlichen Leiter Jens Heppner fest. "Die Nachtests von 1998 stehen in keinem Zusammenhang mit der erfolgreichen Arbeit, die Jens Heppner bei uns im Team seit 2010 leistet", teilte Team-Manager Ralph Denk auf SID-Anfrage mit. "Ich weiß, dass die Ergebnisse mit der Art, wie wir seit vier Jahren erfolgreich eine neue Generation von Radsportlern fördern, nichts gemeinsam haben."

NetApp stehe für einen absolut sauberen Radsport. "Deshalb schauen wir nach vorn. Im Vordergrund stehen jetzt die Rennen der nächsten Wochen. Wir fokussieren uns auf die Vuelta als unseren Saisonhöhepunkt und wir werden unsere Vorbereitung darauf weiter konzentriert umsetzen", sagte Denk.

Heppners Name geht aus dem Bericht hervor, den die französische Anti-Doping-Kommision am Mittwoch dem Senat in Paris vorgelegt hat. Der Bericht besagt, dass Heppner (49) wie Jan Ullrich, Erik Zabel, Marco Pantani und weitere frühere Topstars bei der Tour de France 1988 mit Epo gedopt hat.