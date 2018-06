Moskau (AFP) Die juristische Aufarbeitung des Mordes an der regierungskritischen russischen Journalistin Anna Politkowskaja im Jahr 2006 geht in eine neue Runde: Seit Mittwoch müssen sich vor einem Gericht in Moskau fünf Angeklagte wegen Beteiligung an der Bluttat verantworten. Der Prozessauftakt wurde von Politkowskajas Kindern Ilja und Vera sowie von deren Anwälten boykottiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.