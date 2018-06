Kairo (AFP) Ägyptens Armeechef Abdel Fattah al-Sisi hat einem Bericht zufolge den Muslimbrüdern ein Ultimatum für ihre Beteiligung an einem Aussöhnungsprozess gestellt. Al-Sisi habe den Muslimbrüdern 48 Stunden Zeit gegeben, "um in die Reihen der Nation zurückzukehren", hieß es nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Mena am Donnerstag auf einer der Armee nahestehenden Facebook-Seite. Nach den für Freitag angekündigten Protesten der Gegner und Anhänger des gestürzten islamistischen Staatschefs Mohammed Mursi werde die Armee ihre "Strategie gegenüber Gewalt und Terrorismus ändern", hieß es weiter.

