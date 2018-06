Madrid/Santiago de Compostela (dpa) - In Decken gehüllte Leichen liegen neben dem Bahndamm, blutüberströmte Verletzte werden aus zertrümmerten Waggons gezogen: Beim Zugunglück im Nordwesten Spaniens boten sich schreckliche Bilder.

Keiner der 13 Waggons des Unglückszuges stand mehr auf den Gleisen. Der Schnellzug von Madrid nach El Ferrol war wenige Kilometer vor der Einfahrt in den Bahnhof der Pilgerstadt Santiago de Compostela aus den Schienen gesprungen und in mehrere Teile zerrissen worden.

Das Unglück war eine der schlimmsten Katastrophen in der spanischen Eisenbahngeschichte: Mindestens 60 Menschen wurden getötet, mehr als 120 wurden verletzt.

Die vorderen Waggons kippen auf eine Böschung neben den Schienen, ein Wagen flog über eine Barriere neben dem Bahndamm hinweg und landete in der Nähe von Wohnhäusern. Die hinteren Waggons prallten gegen eine Abgrenzungsmauer und verkeilten sich ineinander. Einige Wagen waren so sehr zerstört, dass es Stunden dauerte, bis die Rettungskräfte sich den Weg ins Innere bahnen konnten.

Mehrere Anwohner waren die ersten Helfer, die zur Stelle waren. "Wir haben die Scheiben der Waggons eingeschlagen und Tote und Verletzte ins Freie gezogen", berichtete einer von ihnen der Zeitung "La Voz de Galicia". Einige Anwohner wollten kurz vor dem Entgleisen des Zuges einen lauten Knall oder eine Explosion gehört haben. Gleich nach dem Unglück stieg eine Rauchwolke über der Unfallstelle auf. Das spanische Innenministerium schloss es jedoch aus, dass ein Terrorunschlag die Ursache der Katastrophe gewesen sein könnte.

Die beiden Lokführer überstanden das Unglück unverletzt. Einer von ihnen soll nach Informationen der Zeitung in einem Gespräch mit seinen Vorgesetzten immer wieder in sein Handy gerufen haben: "Wir sind entgleist! Was können wir tun?" Die Ermittler der Polizei deuteten an, dass eine überhöhte Geschwindigkeit eine der möglichen Unglücksursachen gewesen sein können.

Die Katastrophe ereignete sich auf einem Neubau-Abschnitt des Hochgeschwindigkeitsnetzes der spanischen Bahn. Die Kurve an der Unglücksstelle ist relativ eng. Experten hatten bei der Planung der Strecke darauf hingewiesen, dass die Kurve "problematisch" sei.

Der Unglückszug war vom Typ Alvia. Die Züge dieser Art erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometer. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl auf der europäischen Normalspur des Hochgeschwindigkeitsnetzes als auch auf den traditionellen spanischen Breitspurgleisen fahren können.