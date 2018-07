Santiago de Compostela (dpa) - Eines der schwersten Zugunglücke in der Geschichte Spaniens hat mindestens 78 Menschen in den Tod gerissen. Von den etwa 130 Verletzten seien 20 in kritischem Zustand, teilten die Behörden mit. Die Katastrophe ereignete sich nahe der Pilgerstadt Santiago de Compostela. Der Lokführer räumte nach Angaben aus Ermittlerkreisen ein, viel zu schnell gefahren zu sein. Der Zug sei mit etwa 190 Stundenkilometern unterwegs gewesen, obwohl in der Unglückskurve höchstens Tempo 80 zulässig gewesen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.