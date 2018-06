Santiago de Compostela (dpa) - Die Zahl der Toten bei dem schweren Zugunglück im Nordwesten Spaniens steigt weiter. Wie ein Regierungsvertreter am frühen Morgen laut Nachrichtenagentur EFE sagte, kamen mindestens 60 Menschen ums Leben. Es könne sein, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter steigen werde. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Der Schnellzug war aus unbekannter Ursache in einer Kurve kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Santiago de Compostela entgleist und umgestürzt.

