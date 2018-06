Santiago de Compostela (dpa) - Die Zahl der Todesopfer des schweren Bahnunglücks im Nordwesten Spaniens ist auf 80 gestiegen.

Wie der stellvertretende Regierungschef der Autonomen Region Galicien, Alfonso Rueda, am Donnerstag in Santiago de Compostela weiter mitteilte, wurden bisher 53 Tote identifiziert.

Kurz zuvor hatte die Regierung Galiciens bekanntgegeben, dass 83 der insgesamt 178 Verletzten, die nach dem Unglück am späten Mittwochabend in Krankenhäuser gebracht worden waren, inzwischen entlassen worden seien. 32 Erwachsene und vier Kinder seien noch "in kritischem Zustand", hieß es weiter.

Nach diesen amtlichen Angaben saßen im Unglückszug mit rund 260 Fahrgästen mehr Menschen als bislang angenommen. Zunächst war von etwa 220 Passagieren die Rede gewesen.

Die Katastrophe nahe der Pilgerstadt Santiago de Compostela war das erste tödliche Unglück auf einer Strecke des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Schnellzug etwa vier Kilometer vor dem Bahnhof des Wallfahrtsortes viel zu schnell in eine Kurve eingefahren und entgleist.