Dhaka (AFP) Drei Monate nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1100 Toten ist der Bürgermeister der betroffenen Stadt festgenommen worden. Mohammad Refayet Ullah sei am Mittwochabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Dhaka in Gewahrsam genommen worden, um wegen der Verstöße gegen die Bauvorschriften befragt zu werden, sagte ein Polizeivertreter am Donnerstag.

