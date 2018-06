Frankfurt/Mainz (dpa) - Der dritte Anstieg des ifo-Geschäftsklimas in Folge konnte dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht auf die Sprünge helfen.

Stattdessen drückten anhaltende Sorgen um das Wachstum in China, die absehbare Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank sowie die nach Zahlen sehr schwache BASF den Dax um 1,05 Prozent auf 8291 Punkte. Damit hat der deutsche Leitindex die Gewinne der ersten drei Handelstage der Woche zunächst wieder verspielt.

Der MDax lag mit 0,18 Prozent bei 14 166 Punkten deutlich knapper im Minus. Gute Zahlen bei einigen mittelgroßen Unternehmen stützten ihn. Der TecDax sank um 1,17 Prozent auf 988 Punkte. Auch an den europäischen Börsen herrschte Flaute, der Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,90 Prozent auf 2727 Punkte nach.

Dabei war die Sicht der deutschen Unternehmen auf ihre Geschäfte wie erwartet positiv ausgefallen. Bei der Beurteilung der Lage schnitten die Werte des ifo-Geschäftsklimas sogar etwas besser als erwartet ab. "Der nunmehr dritte Anstieg in Folge verstärkt die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in den nächsten Monaten", kommentierten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Laut den Experten der Postbank sehen die Unternehmen aber auch weiter Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Daher seien die Erwartungen an die Geschäfte im Juli leicht gesunken.

An diesem Donnerstag ging die Berichtssaison auch in Deutschland in die heiße Phase. Aus dem Dax präsentierte Chemieschwergewicht BASF seine Zahlen und enttäuschte die Anleger. Die Papiere rutschten mit einem Verlust von knapp viereinhalb Prozent an das Dax-Ende und den tiefsten Stand seit April. Ein Händler sagte, die Aussagen des weltgrößten Chemiekonzerns fühlten sich an wie eine Gewinnwarnung. Die Ludwigshafener zeigten sich nach einem Gewinnrückgang in den zurückliegenden drei Monaten vorsichtiger und rechnen auch nicht mit einer Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr.

Titel von Axel Springer sprangen derweil um mehr als zwölf Prozent auf das Niveau von Anfang 2011 in die Höhe. Der Medienkonzern will seine Regionalzeitungsgruppen, darunter Berliner Morgenpost und Hamburger Abendblatt, sowie die Programm- und Frauenzeitschriften an die Funke Mediengruppe verkaufen. Analysten begrüßten dieses Vorhaben, das allerdings noch der kartellrechtlichen Freigabe bedarf.

Aus dem MDax legten gleich mehrere Unternehmen ihre Berichte vor. Der Abfüllanlagenhersteller Krones hob seine Erwartungen an und rechnet mit größeren Margen als bislang. Die Papiere zogen um anderthalb Prozent an. Auch der Geldautomatenhersteller Wincor Nixdorf blickt mit einer angehobenen Prognose optimistischer in die Zukunft, die Aktien sprangen mehr als fünf Prozent in die Höhe. Beim Düsseldorfer Maschinenbauer Gildemeister sorgten die Zahlen zum zweiten Quartal dank eines Gewinnwachstums anfangs ebenfalls für bessere Laune. Nach Kursgewinnen im frühen Handel gab die Aktie jedoch zuletzt um rund anderthalb Prozent nach.

Bei der Commerzbank sorgten schlechte Nachrichten für Druck auf den Kurs. Nach dem starken Vortag gaben die Aktien des teilverstaatlichten Instituts um mehr als vier Prozent nach und waren nach BASF zweitschwächster Wert im Dax. Händler verwiesen auf einen Zeitungsbericht in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wonach die Bank wegen der Insolvenz der US-Stadt Detroit eine Abschreibung in nicht genannter Höhe vorgenommen hat. Die Bank bestätigte, dass sie der Stadt über Töchter Kredite gegeben habe. Dabei soll es sich laut "FAZ" um ein Volumen von mehr als 400 Millionen Dollar handeln.