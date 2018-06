Paris (AFP) Ein Windparkprojekt im Saarland hat für Unmut in einem naheliegenden französischen Grenzort gesorgt, dessen Schloss aus dem 15. Jahrhundert zahlreiche Touristen anzieht. "So ein schönes historisches Monument verliert schon etwas an Attraktivität wenn ein Windrad dahinter steht", sagte der Bürgermeister der lothringischen Gemeinde Manderen, Régis Dorbach, am Mittwoch. Die Windräder auf deutscher Seite würden nur 1,2 Kilometer von dem Schloss Malbrouck entfernt errichtet. Das Schloss wurde 1930 zum historischen Monument erklärt.

