Berlin (AFP) Nach dem verheerenden Hochwasser im Mai und Juni hat Deutschland bei der EU Finanzhilfen beantragt. Das Geld solle dazu beitragen, die schweren Schäden durch die Überflutungen zu bewältigen, teilte das Bundesfinanzministerium am Donnerstag mit. Ressortchef Wolfgang Schäuble (CDU) richtete demnach am Mittwoch einen Brief an den zuständigen EU-Kommissar für Regionalpolitik, Johannes Hahn. Das Geld soll aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) kommen, der nach der Flutkatastrophe von 2002 eingerichtet worden war. Hahn hatte Deutschland bereits Anfang Juni Hilfen in Aussicht gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.