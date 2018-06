Wiesbaden (AFP) Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union der wichtigste Handelspartner der USA. Im vergangenen Jahr kamen 29,5 Prozent der Exporte der EU in die Vereinigten Staaten aus Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Anteil der Exporte aus Großbritannien in die USA lag bei 15,5 Prozent, der aus Frankreich bei 9,2 Prozent. EU-Importe aus den USA gingen zu einem Fünftel (20,6 Prozent) nach Großbritannien, zu 18,4 Prozent nach Deutschland und zu 12,9 Prozent in die Niederlande.

