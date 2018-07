Bonn (AFP) Das Hotelportal HRS bleibt wegen seiner Bestpreisklausel weiter im Visier der Wettbewerbshüter. Das Bundeskartellamt mahnte das Portal erneut wegen Verstoßes gegen deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht ab, wie die Behörde am Donnerstag in Bonn nach Prüfung der Stellungnahmen von HRS und anderen maßgeblichen Marktteilnehmern mitteilte. Das Kartellamt hat Bedenken gegen die Klausel, die in Verträgen zwischen HRS und den im Portal präsentierten Hotels enthalten ist.

