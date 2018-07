Erfurt (AFP) Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hat den Vorwurf der Untreue im Zusammenhang mit dem Wechsel des früheren Regierungssprechers Peter Zimmermann in die Wirtschaft zurückgewiesen. Die Versetzung von Zimmermann in den einstweiligen Ruhestand sei rechtens gewesen, erklärte die Staatskanzlei am Donnerstag in Erfurt. Lieberknecht werde sich öffentlich nicht zu den Beweggründen äußern.

