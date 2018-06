Berlin (AFP) Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) des Bundestags ist am Donnerstag in Berlin zusammengekommen, um Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) zu den neuesten Vorwürfen in der Spähaffäre zu befragen. Vor Beginn der Sitzung forderten Vertreter der Opposition die Regierung zu weiterer Aufklärung auf, was das millionenfache Ausspähen elektronischer Kommunikation besonders durch den US-Geheimdienst NSA angeht.

