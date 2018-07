Berlin (AFP) Im Zuge der Spähaffäre um ausländische Geheimdienste ist das Vertrauen der deutschen Internetnutzer in staatliche Stellen beim Umgang mit persönlichen Daten im Netz massiv gesunken. Deutlich mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Nutzer vertraut Staat und Behörden in diesem Punkt wenig oder überhaupt nicht, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom hervorgeht.

