München (SID) - Der EHC München hat für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ehemaligen NHL-Stürmer Darren Haydar verpflichtet. Der 33-jährige Kanadier erhält einen Einjahresvertrag.

Haydar spielte in der vergangenen Saison als Kapitän der Chicago Wolves in der American Hockey League (AHL) und war Topscorer seiner Mannschaft. In der NHL hat der zweimalige AHL-Champion insgesamt 23 Spiele für die Nashville Predators, Atlanta Thrashers und Colorado Avalanche absolviert.

"Wir wollen ausbilden und gewinnen. Dafür brauchen wir die richtige Mischung. Darren ist definitiv ein Führungsspieler, von dem wir und unsere jungen Talente profitieren werden", sagt erklärte EHC-Cheftrainer Pierre Pagé.