Budapest (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist wenig begeistert von Überlegungen, aus Sicherheitsgründen eine Mindestzeit für Boxenstopps einzuführen. "Ich sehe es kritisch, die Boxenstoppzeit vorzuschreiben. Die Stopps wurden eingeführt, damit etwas passiert, und sie gehören zur Faszination des Sports", sagte der 26-Jährige. Im Rahmen der routinemäßigen Sitzung vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) wollten die Teams am Donnerstag verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in der Boxengasse diskutieren, darunter auch die Einführung einer Mindestzeit.

Die Überlegungen sind eine Reaktion auf den Unfall am Nürburgring Anfang Juli, als ein britischer Kameramann von einem Reifen des Red-Bull-Boliden von Mark Webber getroffen und verletzt worden war. Erste Entscheidungen hatte der Automobil-Weltverband FIA schon kurz nach dem Vorfall beim Großen Preis von Deutschland getroffen. So werden künftig nur noch Teammitglieder und Rennkommissare die Boxengasse betreten, Kamerateams dürfen nur noch von der Boxenmauer filmen. Zudem wird das das Tempolimit in der Boxengasse von 100km/h auf 80 km/h reduziert.

"Die Geschwindigkeit runterzusetzen war richtig und wichtig", sagte Vettel. Auch Nico Rosberg begrüßt diese Entscheidung, der Mercedes-Pilot steht zudem auch einer Mindestzeit für die Stopps offen gegenüber. "Ich vertraue der FIA voll", sagte der Wiesbadener: "Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport und die FIA hat bereits wichtige Schritte unternommen, um die Sicherheit zu erhöhen. Mal schauen, was jetzt noch kommt."