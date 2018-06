Belo Horizonte (dpa) - Brasiliens Erstliga-Club Atlético Mineiro hat sich den ersten Copa-Libertadores-Titel seiner Vereinsgeschichte gesichert.

Der Verein von Ex-Barcelona-Spieler und 2002-Weltmeister Ronaldinho setzte sich in Belo Horizonte (Brasilien) im Final-Rückspiel im Elfmeterschießen mit 6:3 (2:0,2:0,0:0) gegen den paraguayischen Verein Olimpia durch.

Das Hinspiel des mit der europäischen Champions League vergleichbaren Südamerika-Clubturniers hatte Atlético vorige Woche mit 2:0 in Paraguay verloren. Die beiden Treffer für Atlético Mineiro in der regulären Spielzeit erzielten in der 46. Minute Nationalspieler Jô und kurz vor Ende der zweiten Halbzeit Leonardo Silva (86.).

Olimpia stand von der 84. Minute an nur noch mit zehn Mann auf dem Platz, nachdem Manzur nach wiederholtem Foul-Spiel auch die Rote Karte sah. Das Spiel war vor allem in der zweiten Halbzeit hitzig und umkämpft, und das WM-Stadion Minerão in Belo Horizonte ausverkauft. Ex-Barca- und Ex-AC-Mailand-Spieler Ronaldinho sagte nach dem Spiel: "Genau dafür bin ich nach Brasilien zurückgekehrt."