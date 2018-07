Köln (SID) - Nach der EM ist vor der WM: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am 21. September 2013 in Cottbus gegen Russland in die Qualifikation zur WM 2015 in Kanada. Das Spiel im Stadion der Freundschaft wird um 15.00 Uhr angepfiffen. Neben EM-Teilnehmer Russland, der sich als schlechtester Gruppendritter schon nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschiedete, trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid auf Slowenien, Kroatien, die Slowakei und Irland.