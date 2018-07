Berlin (dpa) - In der US-Spähaffäre versucht Kanzleramtsminister Ronald Pofalla den Vorwurf einer Totalüberwachung Deutschlands durch Geheimdienste zu entkräften. Verfassungsschutz und BND hielten sich an Recht und Gesetz und achteten den Datenschutz, versicherte Pofalla nach einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Dessen Vorsitzender, Thomas Oppermann, beklagte hingegen, es sei immer noch unklar, was die Bundesregierung über das Spähprogramm "Prism" wisse. Bekannt ist, dass der US-Geheimdienst NSA die Kommunikation von Bürgern und Politikern in Deutschland auskundschaftet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.