Kirkuk (AFP) Bewaffnete Angreifer haben im Irak 14 Lastkraftwagenfahrer getötet und ihre Fahrzeuge geraubt. Wie ein örtlicher Verwaltungsvertreter am Donnerstag erklärte, griff die Gruppe die Fahrer nahe der Stadt Sulaiman Bek nördlich der Hauptstadt Bagdad auf einer Schnellstraße an. Allein im Juli dieses Jahres wurden bei der anhaltenden Gewalt im Irak bereits mehr als 670 Menschen getötet. Damit ist der Juli bislang der Monat mit den meisten Toten in diesem Jahr.

