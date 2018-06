Rio de Janeiro (dpa) - Die Abschlussmesse des Weltjugendtages wird am Sonntag nicht wie geplant in Guaratiba, sondern direkt am Copacabana-Strand gefeiert. Grund für die Verlegung ist der tagelange heftige Regen, der das 1,3 Millionen Quadratmeter große "Campus Fidei"-Gelände rund 70 Kilometer westlich von Rio komplett aufweichte. An der Copacabana steht bereits für große Veranstaltungen des Weltjugendtages eine riesige Bühne. Dort wird Papst Franziskus auch zum traditionellen Papst-Willkommen mit Hunderttausenden Pilgern erwartet.

