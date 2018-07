Rio de Janeiro (dpa) - Papst Franziskus trifft heute zum ersten Mal mit den Pilgern des Weltjugendtages in Rio de Janeiro zusammen. Zum sogenannten "Papst-Willkommen" werden am Abend an der Copacabana über eine Million Menschen erwartet. An dem Strand ist eine große Bühne aufgebaut. Zudem sind auf etwa einem Kilometer Länge riesige Fernsehbildschirme und Lautsprecher installiert.Zuvor besucht der Pontifex im Norden der Sechs-Millionen-Stadt Rio eine Armensiedlung. In der Favela Varginha leben etwa 1200 Menschen.

