Lyon (SID) - Marianne Buggenhagen hat bei der Leichtathletik-WM der Behindertensportler in Lyon nachträglich die Bronzemedaille im Kugelstoßen erhalten. "Grande Dame" Buggenhagen (60), die am Dienstag Gold mit dem Diskus geholt hatte, rückte auf Platz drei vor, da die Russin Larissa Volik wegen ihres Handicaps in eine andere Startklasse versetzt wurde. Den WM-Titel im Kugelstoßen hatte sich am Sonntag die Potsdamerin Martina Willing gesichert.