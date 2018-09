Madrid (SID) - Spaniens ehemaliger Radstar Abraham Olano (42) ist einen Tag nach Bekanntwerden seines positiven Epo-Tests von der Tour 1998 als Technischer Direktor der Vuelta entlassen worden. Nach Angaben der Tageszeit AS löste Rundfahrt-Chef Javier Guillén den Vertrag mit Olano, der die Vuelta 1998 gewinnen konnte, am Donnerstagmorgen auf. "Ich bin sehr verletzt und werde die Angelegenheit meinem Anwalt übergeben", sagte Olano der Zeitung.

Zuvor hatte Olano mit Empörung auf das Auftauchen seines Namens auf der Liste der Epo-Doper reagiert: "Es ist beschämend, dass man abgeurteilt wird, ohne anwesend zu sein. Nach so vielen Jahren war das Mindeste, was ich erwarten konnte, dass man sich mit mir in Verbindung gesetzt hätte, um festzustellen, ob die Probe tatsächlich von mir stammt", sagte Olano: "Ich habe ein ruhiges Gewissen."

Zudem habe der Straßen-Weltmeister von 1995 "totales Vertrauen in die Mannschaft von 1998, Banesto", sagte Olano: "Damals musste ich ja aufgeben, nachdem ich gestürzt war. Das war vor dem ganzen Theater. Ich habe Zweifel an dem, was in Frankreich gesagt wurde. Niemand hat mir etwas gezeigt, von dem behauptet wird, es gehöre mir."

Unterdessen hat auch das niederländische Profiteam Belkin Konsequenzen aus dem Bericht des französischen Senats gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Jeroen Blijlevens getrennt, der ebenfalls auf der Liste stand. "Wir als Mannschaft setzen großen Wert auf Transparenz und Vertrauen und sehen keinen Weg, nach den jüngsten Entwicklungen weiter mit Blijlevens zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Stellungnahme.