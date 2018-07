Barcelona (dpa) - Die deutschen Freiwasser-Schwimmer haben bei der WM in Barcelona Gold im Team-Wettbewerb gewonnen.

Thomas Lurz, Christian Reichert und Isabelle Härle sorgten am Donnerstag schon für die fünfte Medaille des Deutschen Schwimmer-Verbandes bei diesen Weltmeisterschaften und für das zweite DSV-Gold. Vor zwei Jahren hatte ein deutsches Trio Bronze bei den Titelkämpfen in Shanghai gewonnen.

Für Rekord-Weltmeister Thomas Lurz war es der elfte WM-Titel. "Das ist eine super Geschichte. Ich wusste schon im Wasser, dass wir sehr gut liegen", erklärte der 33-Jährige nach dem Erfolg über die nicht-olympische Strecke. Bereits nach drei Kilometern sei ihm klar gewesen, dass es zu einer Medaille reiche. "Das war nah dran am perfekten Teamrennen", erklärte der Würzburger. "Es ist sehr schön in einer Einzelsportart Teamweltmeister zu werden."

Bei der WM vor zwei Jahren in Asien hatten Härle und Lurz zusammen mit Jan Wolfgarten auf dem Podest gestanden. "Ich bin wahnsinnig froh. Meine größte Angst war, dass ich den Jungs nicht hinterherkomme", sagte die Essenerin. Ihr Freund Hendrik Feldwehr hatte wie die anderen deutschen Beckenschwimmer auch nach dem Morgen-Training das Freiwasser-Team an der Kaimauer lautstark unterstützt.

Silber ging auf der Fünf-Kilometer-Strecke im Hafen der katalanischen Metropole mit mehr als einer Minute Rückstand an Griechenland. Dritter wurde Brasilien. Für die deutschen Freiwasser-Schwimmer war es die vierte Medaille in Barcelona. Zuvor hatte Thomas Lurz Silber und Bronze gewonnen, Angela Maurer ebenfalls Bronze. Maurer zählt beim Rennen über 25 Kilometer am Samstag wieder zu den Medaillenkandidaten. Lurz schließt einen Start über diese Marathon-Strecke weiter nicht aus.

Live-Timing WM

DSV-Porträts der deutschen WM-Teilnehmer

WM-Homepage/engl.

WM-Zeitplan