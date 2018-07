Gstaad (SID) - Tennisprofi Daniel Brands hat beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz völlig überraschend Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer bezwungen. Im Achtelfinale der mit 410.200 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung setzte sich der 26 Jahre alte Deggendorfer gegen den an eins gesetzten Lokalmatador mit 6:3, 6:4 durch. Nach 1:05 Stunden verwandelte Brands seinen dritten Matchball zum Sieg gegen den Topfavoriten.

"Ich weiß jetzt, dass ich auch einen ganz Großen schlagen kann", sagte Brands kurz nach seinem Triumph: "Ich war ein bisschen nervös, aber ich habe einfach Punkt für Punkt mein Spiel gespielt. Federer hatte mit Sicherheit auch nicht seinen besten Tag."

Für den Weltranglisten-Fünften aus Basel, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, ist das Turnier vor eigenem Publikum damit bereits nach seinem ersten Auftritt beendet. Nach neun Jahren Pause war der 31-jährige Federer erstmals wieder in Gstaad angetreten. Brands, der im ATP-Ranking um 50 Positionen niedriger eingestuft ist als der Schweizer Spitzenspieler, war gegen dessen Landsmann Marco Chiudinello ins Achtelfinale eingezogen.

In der Runde der besten Acht trifft Brands nun auf den Rumänen Victor Hanescu, der aus dem Duell mit Roberto Bautista Agut nach Aufgabe des Spaniers beim Stand von 7:6 (7:2), 3:2, als Sieger hervorgegangen war.

Erst vor einer Woche hatte Brands in Hamburg gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Federer gespielt und dort beim 6:3, 3:6, 2:6 eine gute Leistung gezeigt. Federer war anschließend jedoch im Halbfinale überraschend am Qualifikanten Federico Delbonis (Argentinien) gescheitert. Das vorzeitige Aus in Gstaad verschärft die Formkrise des Schweizers, der in diesem Jahr erst ein Turnier (Haale) gewonnen hat.