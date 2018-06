Berlin (dpa) - Wie vorab aus Aufsichtsratskreisen bekannt wurde, sank der Gewinn der Deutschen Bahn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 um 22 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro.

Der Umsatz sei geringfügig zurückgegangen. Für die schlechte Entwicklung sei die Flaute im europäischen Schienengüterverkehr und im internationalen Logistikgeschäft verantwortlich, hieß es. Der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Grube will in der Pressekonferenz auch die neue Technikchefin Heike Hanagarth vorstellen. Die bisherige BMW-Managerin wurde am Montag in den Bahnvorstand berufen.