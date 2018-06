Berlin (SID) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein bereitet sich in einem Privatteam auf ihre sechsten Winterspiele 2014 in Sotschi vor. Mit finanzieller Unterstützung ihres Lebensgefährten Matthias Große gründete die 41-Jährige das Team "Mission Sochi 2014". Dieser Gruppe gehören neben Pechstein die Berliner Robert Lehmann, Monique Angermüller und Bente Kraus sowie die Nachwuchs- und Ergänzungsläufer Nico Dorsch, Willi Koschel, Jonas Pflug und Florian Kraft an.

"Mit solchen Teampartnern kann ich im Training neue Reizpunkte setzen. Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Lebenspartner Matthias eine solch leistungsstarke Gruppe von unserer Mission Sotschi überzeugen konnte", teilte Pechstein mit. Betreut wird das Team von Trainer André Unterdörfel.

Dessen Maßnahmen seien "eingegliedert" in die Trainingsarbeit und -lager der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und würden vor allem in den Berliner Trainingsphasen durch "zielführende teaminterne Einheiten ergänzt", hieß es weiter.

DESG-Teamchef Helge Jasch bestätigte, dass Pechsteins Kampagne "keinen konträren Hintergrund" habe. Details sollen am Freitag am Rande der deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Inzell bekannt gegeben werden.

Auch die Ankündigung Pechsteins, sich mit Kraus und Angermüller explizit auf den Teamwettbewerb in Sotschi vorbereiten wollen, sieht die DESG unkritisch, obwohl die Erfurter Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert als potenzielle Sotschi-Starterin nicht der Mannschaft angehört. "Wegen ihrer Rückenbeschwerden konzentriert sich Stephanie derzeit ohnehin nur auf Einzelstarts", sagte Jasch.

Pechstein und Beckert waren in der Vergangenheit mehrfach verbal aneinandergeraten. Pechstein hatte ihrer Rivalin vor der WM in Sotschi Ende vergangener Saison via Facebook "vorsätzliche Arbeitsverweigerung" unterstellt. Beckert hatte daraufhin auf einen WM-Team-Start verzichtet.