Kairo (AFP) Ägyptens Justiz hat am Freitag offiziell eine zweiwöchige Untersuchungshaft gegen den gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi verhängt. Sie will unter anderem seine Rolle bei dem Ausbruch aus dem Gefängnis von Wadi Natrun im Januar 2011 prüfen. Während der Proteste gegen den langjährigen Staatschef Husni Mubarak hatte es in dem Gefängnis hundert Kilometer nördlich von Kairo einen Aufstand gegeben, bei dem sich die Insassen der Waffen der Gefängniswärter bemächtigten. Tausende flohen, darunter 34 Muslimbrüder.

