Hagen (SID) - Dirk Nowitzkis Tochter Malaika darf ab sofort für den Deutschen Basketball Bund (DBB) auflaufen. Der Spielerpass für die Kleine, die am Mittwoch zur Welt gekommen war, wurde bereits ausgestellt und soll ihr bei nächstmöglicher Gelegenheit ausgehändigt werden. Malaika Nowitzki, erstes Kind des Superstars der Dallas Mavericks, gehört laut Pass zum Landesverband Texas.

"Ich gratuliere Dirk und seiner Frau Jessica sehr herzlich zur Geburt der kleinen Malaika. Dirk wird mit seiner Ruhe und mit seinem Humor sicher ein toller Vater", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Die Nationalmannschaft hatte dem Würzburger über Facebook und Twitter mit einem Glückwunsch-Foto zur Geburt gratuliert. Das DBB-Team bereitet sich derzeit in Rotenburg/Fulda auf die EM in Slowenien (4. bis 22. September) vor. Nowitzki ist in diesem Jahr nicht dabei.