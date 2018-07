Peking (AFP) Im Zentrum Chinas hat ein Mann fünf Menschen erstochen und drei weitere verletzt. Der 38-Jährige habe am Donnerstag in einer Reihe offenbar wahlloser Angriffe zunächst drei Menschen in einem Dorf der Provinz Henan getötet, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Anschließend sei er in ein Möbelgeschäft in der Stadt Luohe gefahren, wo er selbst einen Laden hatte, und habe eine Geschäftsfrau und einen Taxifahrer erstochen.

