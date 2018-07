München (AFP) Fast 36 Jahre nach der Ermordung seines Vaters durch die RAF hat Hanns-Eberhard Schleyer dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) seinen Respekt ausgedrückt. Schmidts Bekenntnis, eine Mitschuld am Tod des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyers zu haben, habe ihm Respekt abgenötigt, sagte Schleyer in einem am Freitag im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichten Gespräch mit Schmidt. Ein Trost sei Schmidts Bekenntnis aber nicht gewesen.

