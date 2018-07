Brüssel/Berlin (dpa) - Aus Sicht der Eurostaaten hat Griechenland alle Bedingungen für die Auszahlung der nächsten Rate an Hilfsgeldern erfüllt. Das hätten Vertreter der 17 Euro-Staaten in einer Telefonkonferenz festgestellt, teilte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn mit.

"Insgesamt vier Milliarden Euro sollen ausgezahlt werden, vorausgesetzt, die nationalen Genehmigungsverfahren sind abgeschlossen", sagte der Sprecher.

Auch das Bundesfinanzministerium will das Geld fließen sehen: Nach Umsetzung aller "vorrangigen Maßnahmen" und Bestätigung durch die Troika "befürwortet die Bundesregierung die Freigabe der nächsten Kredittranche an Griechenland", heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Petra Merkel (SPD), vom Freitag. Nun habe das Gremium bis Montagmittag die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Das griechische Parlament hatte am Vorabend den Weg für die Auszahlung der Hilfsgelder freigemacht. Die Abgeordneten beschlossen die letzte von insgesamt 22 "vorrangigen Maßnahmen", die von den internationalen Kreditgebern gefordert wurden. Zuletzt ging es um die Überleitung von 4200 Beamten in eine "Mobilitätsreserve", die eine Versetzung innerhalb der Verwaltung oder Entlassung binnen acht Monaten vorsieht. Bis Ende des Jahres sollen laut Plan 25 000 griechische Beamte in diese Reserve geschickt werden.

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hatte bereits am Mittwoch erklärt, Griechenland erfülle fast alle Bedingungen für die Auszahlung von 2,5 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds EFSF. Hinzu kommen laut EU-Kommission 1,5 Milliarden Euro, die die nationalen Notenbanken durch Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) eingenommen haben. Bis Ende Oktober soll der Krisenstaat insgesamt 6,8 Milliarden Euro von der Geldgeber-Troika aus EU-Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds (IWF) erhalten.

Die EU bezifferte am Freitag auch die Größe des Finanzlochs in Griechenland: "Wir sehen derzeit eine Lücke von etwa 3,8 Milliarden Euro bis Ende 2014", sagte ein EU-Mitarbeiter. Das Loch sei allerdings "nicht enorm". Um es zu füllen, kämen zusätzliche Hilfskredite in Frage. Vielleicht sei Griechenland auch demnächst wieder in der Lage, sich durch kurzfristige Staatsanleihen frisches Geld an den Kapitalmärkten zu besorgen. "Das Programm ist bis Ende Juli 2014 voll finanziert", hieß es.