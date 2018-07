Paris (AFP) Gewinneinbruch beim französischen Autobauer Renault: Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres verdiente der Konzern unter dem Strich nur noch 39 Millionen Euro - gegenüber 746 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie Renault am Freitag in Paris mitteilte. Als Gründe gelten die schwierige Umstrukturierung in Frankreich sowie die De-facto-Einstellung des Geschäfts im Iran.

