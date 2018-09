Bremen (SID) - Nach der bisher enttäuschend verlaufenen Vorbereitung auf die neue Saison will Sportdirektor Thomas Eichin (46) die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen weiter verstärken. "Wir haben eine gute Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir punktuell noch ein, zwei Dinge setzen müssen", sagte Eichin der Bild-Zeitung, "wir suchen Spieler, die schon eine gewisse Qualität haben. Es wird kein Experiment."

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Schmitz (24, Fußwurzelbruch) soll noch ein Linksverteidiger sowie ein Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler zu den Grün-Weißen stoßen.

Am Donnerstag hatte Werder nach vier Niederlagen in Folge wieder ein Testspiel gewonnen - 6:0 gegen den Drittligisten Rot-Weiß Erfurt. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Robin Dutt meist enttäuscht. Trotzdem bleibt Eichin eine Woche vor dem ersten Pflichstpiel der Saison im DFB-Pokal beim FC Saarbrücken noch gelassen: "Wir haben einen Weg vor uns, den wir konsequent gehen werden. Aktionismus ist da überhaupt nicht angebracht." Zum Bundesliga-Auftakt geht es für die Hanseaten am 10. August zu Aufsteiger Eintracht Braunschweig.