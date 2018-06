Hamburg (SID) - Mittelfeld-Talent Hakan Calhanoglu (19) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat das Geheimnis seiner Freistoß-Kunst gelüftet. Der Jung-Regisseur studiert im Internet bei Youtube stundenlang die Tricks seines Vorbildes Juninho.

"Ich schaue mir die Videos immer wieder genau an, drücke ständig auf Pause und versuche es dann, exakt zu kopieren. Dabei geht es um den Anlauf, die Schusstechnik, einfach alles", sagte Calhanoglu, der beim HSV als Nachfolger von Rafael van der Vaart (30) aufgebaut werden soll.

Für Calhanoglu ist der Brasilianer Juninho trotz eines David Beckham, Zinedine Zidane oder Roberto Carlos der beste Freistoß-Schütze der Geschichte. In seiner besten Zeit bei Frankreichs Vorzeigeklub Olympique Lyon erzielte der heute 38 Jahre alte Juninho zwischen 2001 und 2009 zahlreiche spektakuläre Freistoß-Tore. "Richtig beeindruckt hat mich sein Tor damals in der Champions League gegen Bayern-Keeper Oliver Kahn. Ein irres Ding. Unglaublich", schwärmte Calhanoglu.

Der türkische Juniorennationalspieler verwandelte in der vergangenen Saison für den Karlsruher SC sieben Freistöße direkt, in dieser Saison will er nachlegen. "Ich bin überzeugt davon, dass Freistöße in der Bundesliga nicht schwieriger als in der Dritten Liga sind", sagte Calhanoglu, der seit zwei Jahren nach jedem Training an seiner Freistoß-Technik feilt.

Van der Vaart kündigte bereits an, Calhanoglu einige Freistöße zu überlassen. "Klar kann Hakan auch Freistöße schießen. Da hat er doch große Qualitäten", sagte der Platzhirsch, "Hakan hat ja eine andere Art zu schießen als ich. Er nimmt die Bälle meistens mit Vollspann und schießt auch aus größeren Distanzen direkt aufs Tor. Dabei flattern seine Bälle richtig."