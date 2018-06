Solna (SID) - Die deutschen Fußballerinnen werden nach Ende der EM-Endrunde in Schweden unabhängig vom Ausgang des Finals am Sonntag gegen Norwegen (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) feiern. "Es wird hier in Schweden im Hotel gefeiert. Und auch nach der Rückkehr nach Frankfurt am Montag wird es eine Feier geben", sagte Nationalmannschafts-Managerin Doris Fitschen.

Am Freitagnachmittag präzisierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Angaben. Bei einem Finalsieg wird nach der Rückkehr auf dem Frankfurter Römerberg mit den Fans gefeiert, im Fall einer Niederlage gibt es lediglich einen Empfang am Tor 13 des Frankfurter Flughafens.

Laut Fitschen gingen nach dem Halbfinal-Sieg gegen Schweden (1:0) zahlreiche Glückwünsche im deutschen Quartier ein. Zu den Gratulanten gehörten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Männer-Bundestrainer Joachim Löw, Teammanager Oliver Bierhoff und Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß.

Ob Torjägerin Celia Okoyino da Mbabi (Oberschenkel-Zerrung) im Finale spielen kann, ist nach Angaben von Co-Trainerin Ulrike Ballweg noch offen.