Köln (SID) -

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln gedenkt vor seinem ersten Saison-Heimspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf des am 15. Juni verstorbenen Klubidols Heinz Flohe. Vor dem ersten Derby der rheinischen Erzrivalen seit fast 15 Jahren wird mit einer sogenannten Applausminute an den 39-maligen Nationalspieler erinnert, der im vergangenen Monat im Alter von 65 Jahren in seiner Heimatstadt Euskirchen nach langer Krankheit gestorben war. Zudem läuft das FC-Team zu Ehren des Weltmeisters von 1974 gegen Düsseldorf mit Trauerflor auf.

"Eine Applausminute, wie man sie aus England und Italien kennt, ist eine schönere und angemessenere Form am Heinz Flohe zu erinnern, als 60 Sekunden zu schweigen", sagte Kölns Pressesprecher Tobias Schmidt.